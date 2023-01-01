О себе

Привет, меня Зовут Мирадея, я занимаюсь изготовлением кондитерских изделий, пеку как для себя и близких, так и для работы🍰🥮Обожаю читать книги разных жанров(есть что посоветовать) , рисовать акварелью, карандашом и акрилом , нравится природа и прогулки на свежем воздухе с кофем ( любимый апельсиновый и лавандовый раф) ☕ Рада буду уютному времяпровожению и беседе 🍁