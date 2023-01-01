⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ессентуки

Ессентуки
Профиль пользователя Miradeya25

фото пользователя Miradeya25

О себе

Привет, меня Зовут Мирадея, я занимаюсь изготовлением кондитерских изделий, пеку как для себя и близких, так и для работы🍰🥮Обожаю читать книги разных жанров(есть что посоветовать) , рисовать акварелью, карандашом и акрилом , нравится природа и прогулки на свежем воздухе с кофем ( любимый апельсиновый и лавандовый раф) ☕ Рада буду уютному времяпровожению и беседе 🍁

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Ессентуки → прогуляться, перекусить

Можем пофоткать друг друга , найдем красивые локации, поболтаем, попьем кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 318 участников

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 13 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ессентуки

маленькое фото пользователя Sekan
маленькое фото пользователя Alekt
маленькое фото пользователя Yusyf
маленькое фото пользователя Any_3
маленькое фото пользователя muzika246
маленькое фото пользователя Zelim
маленькое фото пользователя mz12mzbv
маленькое фото пользователя vn_ilin
маленькое фото пользователя Maikle
маленькое фото пользователя 0f440266c62
маленькое фото пользователя Erik123
маленькое фото пользователя Isaak
маленькое фото пользователя Psixolog
маленькое фото пользователя Rustamka
маленькое фото пользователя Lyaw.13
маленькое фото пользователя minolimimimi
маленькое фото пользователя Emiel
маленькое фото пользователя Marishka26

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам