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Ессентуки
Ессентуки
Профиль пользователя Miradeya25
О себе
Привет, меня Зовут Мирадея, я занимаюсь изготовлением кондитерских изделий, пеку как для себя и близких, так и для работы🍰🥮Обожаю читать книги разных жанров(есть что посоветовать) , рисовать акварелью, карандашом и акрилом , нравится природа и прогулки на свежем воздухе с кофем ( любимый апельсиновый и лавандовый раф) ☕ Рада буду уютному времяпровожению и беседе 🍁
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
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