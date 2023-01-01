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Ессентуки
Профиль пользователя Marishka26

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О себе

Привет меня зовут Маша, я с Ессентуков. Мне 26 и так сложилось что у меня совсем нет друзей, наверное потому что просто нет времени на их поиск. Буду рада новым знакомствам

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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