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Ессентуки
Ессентуки
Профиль пользователя Marishka26
О себе
Привет меня зовут Маша, я с Ессентуков. Мне 26 и так сложилось что у меня совсем нет друзей, наверное потому что просто нет времени на их поиск. Буду рада новым знакомствам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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