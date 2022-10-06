Люблю гулять Бывает для погулять нужно сесть за руль : КБР, КЧР , Дагестан,Чечня, Северная Осетия. По КМВ тоже люблю выбираться как в город, так и на лаколиты . Люблю изучать новое 😅 но не запоминать. Если вы любите делиться знаниями ,то мы идиально подойдем друг другу🤣

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги

✝️ Религия

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