Ессентуки
Профиль пользователя Lyaw.13
О себе
Люблю гулять
Бывает для погулять нужно сесть за руль : КБР, КЧР , Дагестан,Чечня, Северная Осетия. По КМВ тоже люблю выбираться как в город, так и на лаколиты .
Люблю изучать новое 😅 но не запоминать. Если вы любите делиться знаниями ,то мы идиально подойдем друг другу🤣
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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