⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ессентуки

Ессентуки
Профиль пользователя Emiel

фото пользователя Emiel

О себе

Хочу пообщаться, хорошо провести время в приятной компании и завести хорошую дружбу^^

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ессентуки

Ищешь друзей и компанию в городе Ессентуки?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ессентуки.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.