⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ереван

Ереван
Профиль пользователя re.mar.ka

фото пользователя re.mar.ka

О себе

привет, я Мия
и я ищу друзей ))0)

мне нравится готовить «уютные» и красивые блюда, а особенно десерты типа брауни или домашних пирогов, слушать спокойную чилловую музыку из подборок яндекса, смотреть фильмы и мультики, гулять в солнечную погоду, болтать о собаках и много чего ещё

иногда балуюсь таро и гаданиями на кофейной гуще

люблю почиллить на каскаде со стаканом матчи из Готчи

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Ереван → пообщаться

Давай обсудим что-нибудь приятное и поделимся наболевшим?)

маленькое фото пользователя Diii
маленькое фото пользователя Dana_di
маленькое фото пользователя Natalie8
маленькое фото пользователя Elena_rzn
маленькое фото пользователя Lidiyaand
маленькое фото пользователя Missliaro
маленькое фото пользователя Lizavetka
Откликнулось 7 участников

Ереван → прогуляться, перекусить

сейчас тут так красиво, давай погуляем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elenn

Рязань → пообщаться

Есть здесь эзотерики? Интересно пообщаться)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Arina_A

Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Luzesar

Уфа → пообщаться

Буду рада общению! Ищу подруг

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя AndreiM

Москва → пообщаться

Обсудить любую тему)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MariDi

Нижний Новгород → пообщаться

Пообщаемся о всяком? ☺️

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу 🧖🏻‍♀️

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Kuro10

Петрозаводск → пообщаться

Уютная беседка :3

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vorontsova_VV

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подружек 💫

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Vikka.Vikka

Москва → пообщаться

Ищу близких по духу людей и тех, с кем можно от души посмеяться

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя SlyFoxy17

Москва → пообщаться

Хотелось бы найти людей родных по духу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Maksea

Одесса → пообщаться

Не против обсудить разное, лишь бы было интересно 😌

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Vllaadlleenna

Челябинск → пообщаться

Хотелось бы найти подругу

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя onvnizm

Санкт-Петербург → пообщаться

Собираю новую группу «Ранетки»

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ереван

маленькое фото пользователя Seva.sh
маленькое фото пользователя Garrrry
маленькое фото пользователя Hayk8637
маленькое фото пользователя Miri
маленькое фото пользователя Mupitsu
маленькое фото пользователя Erik8848
маленькое фото пользователя Edo05
маленькое фото пользователя jkrusty
маленькое фото пользователя MupitsuNik
маленькое фото пользователя Suro606
маленькое фото пользователя dkazakov
маленькое фото пользователя Arm87
маленькое фото пользователя Erik88
маленькое фото пользователя PaKo
маленькое фото пользователя Pipup
маленькое фото пользователя Lyov
маленькое фото пользователя Rob2002ert
маленькое фото пользователя Partyhard

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам