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Ереван
привет, я Мия
Ереван
Профиль пользователя re.mar.ka
О себе
привет, я Мия
и я ищу друзей ))0)
мне нравится готовить «уютные» и красивые блюда, а особенно десерты типа брауни или домашних пирогов, слушать спокойную чилловую музыку из подборок яндекса, смотреть фильмы и мультики, гулять в солнечную погоду, болтать о собаках и много чего ещё
иногда балуюсь таро и гаданиями на кофейной гуще
люблю почиллить на каскаде со стаканом матчи из Готчи
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
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