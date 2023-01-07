О себе

привет, я Мия

и я ищу друзей ))0)



мне нравится готовить «уютные» и красивые блюда, а особенно десерты типа брауни или домашних пирогов, слушать спокойную чилловую музыку из подборок яндекса, смотреть фильмы и мультики, гулять в солнечную погоду, болтать о собаках и много чего ещё



иногда балуюсь таро и гаданиями на кофейной гуще



люблю почиллить на каскаде со стаканом матчи из Готчи