Ереван
Профиль пользователя Oktaurus
О себе
Работаю, учусь в меде, делаю массаж на дому и в студии. Хожу в зал, баню. Люблю прогулки и свежий воздух. Предпочитаю выходить в новые места и знакомиться с новыми людьми.
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться
Встретиться с классными девчонками)
Прогуляться, перекусить)
Собираемся вместе, отдыхаем, предлагаем варианты куда пойти
Найти подругу, сходить погулять, перекусить
Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение
Посидеть вечером в кафе
"Ананда на закате", 03.06 в 20:00
Погулять или зайти в бар
Движ париж
Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)
Погулять по городу.
Давай выпьем кофе и поговорим
Прогуляться, найти подруг😋
Будем общаться обо всем
Сходить в клуб
Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00
Выпьем по кофе?
Найти подругу, погулять, пообщаться
Покататься на велосипеде
Let’s go to party!
Другие пользователи из города Ереван
Ищешь друзей и компанию в городе Ереван?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ереван.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.