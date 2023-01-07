Ереван
Профиль пользователя Mupitsu
О себе
В Ереване с нового года, работаю работу всё такое, увлечений много но понемногу)
Самое любимое наверное это кино
Очень хочется найти с кем пообщаться, гулять, поездить по Армении, в общем забыть об одиночестве 😊
inst arsenov_nik так, если что)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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