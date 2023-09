О себе

Разработчик автоматизации сетевой инфраструктуры, по выходным преподаю программирование (алгоритмы и структуры данных, Python/C++)

Люблю Stand up club #1, KuJi подкаст и светлое пиво.

Мастер спорта по пулевой стрельбе.

По вечерам играю с соседом в FIFA, смотрб сериал «Секс в большом городе» и рисую картины по номерам.

Слушаю “AnnenMayKantereit”, “Bring me the horizon“, любимая группа «Перемотка»

Читаю Славу Сэ, Александра Цыпкина, Роберта Рождественского.

Люблю всё о путешествиях во воемени.