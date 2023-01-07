Разработчик автоматизации сетевой инфраструктуры, по выходным преподаю программирование (алгоритмы и структуры данных, Python/C++) Люблю Stand up club #1, KuJi подкаст и светлое пиво. Мастер спорта по пулевой стрельбе. По вечерам играю с соседом в FIFA, смотрб сериал «Секс в большом городе» и рисую картины по номерам. Слушаю “AnnenMayKantereit”, “Bring me the horizon“, любимая группа «Перемотка» Читаю Славу Сэ, Александра Цыпкина, Роберта Рождественского. Люблю всё о путешествиях во воемени.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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