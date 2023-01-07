Ереван
Профиль пользователя Erik8848

фото пользователя Erik8848
фото #2 пользователя Erik8848
фото #3 пользователя Erik8848

О себе

Шахматы

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью

События пользователя

Ереван → сходить на мероприятие

Кто пойдет развлекатся битлз клуб?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Blackk
Тамбов → Другое

О чем душе угодно🍃

маленькое фото пользователя jkrusty
Ереван → Другое

Сходить в ari standup club

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ереван

Ищешь друзей и компанию в городе Ереван?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ереван.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.