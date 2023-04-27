Енакиево
Профиль пользователя Alena2

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О себе

Я люблю слушать музыку Я люблю
заниматься спортом для меня это класс

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Енакиево → пообщаться

Я хочу пообщаться и найти себе друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LIZA_2000
Ростов-на-Дону → Другое

Пишите, пообщаемся, на любые темы)

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