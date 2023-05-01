Елец
Профиль пользователя Alyona1888

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О себе

Люблю слушать музыку, меломан
Люблю смотреть сериалы и дорамы, игры, гулять

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Липецк → пообщаться

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