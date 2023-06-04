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Екатеринбург
Профиль пользователя zonchick

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Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ожидаю новых знакомств и общения:)

маленькое фото пользователя Wladislowa
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lega

Екатеринбург → собрать компанию

чем заняться вечером :с

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Vala

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, сходить в кино)

Откликнулось 5 участников

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