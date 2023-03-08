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Екатеринбург
Профиль пользователя ZimaEv

фото пользователя ZimaEv

О себе

Хожу в тренажерный зал, люблю прогулки

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Общение, совместное времяпрепровождение

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Встретиться в кафе, пообщаться

маленькое фото пользователя Kat_yarik
Откликнулся 1 участник

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, сходить в кино

маленькое фото пользователя Sima89
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулось 18 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Откликнулось 8 участников

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