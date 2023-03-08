Была в сети вчера

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

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