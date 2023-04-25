Екатеринбург
Профиль пользователя Yuzhik

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О себе

Люблю прогулки, веселье, музыку, люблю открытых людей❤

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Участие в других событиях

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Предлагаю погулять вечером🥺

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прогуляться

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Екатеринбург → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Nataa
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Академический на связи

маленькое фото пользователя Katy0806
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Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя NatCat
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Ищу подругу

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Хочу найти подругу

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Прогулки, посещение любых мероприятий, движ

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Екатеринбург → Другое

Только виз....

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Мама в декрете

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