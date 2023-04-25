Екатеринбург
Профиль пользователя Yuzhik
О себе
Люблю прогулки, веселье, музыку, люблю открытых людей❤
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
Екатеринбург → Другое
прогуляться
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
Екатеринбург → Другое
Академический на связи
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу для общения и отдыха.
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Прогулки, посещение любых мероприятий, движ
Екатеринбург → Другое
Только виз....
Екатеринбург → Другое
Мама в декрете
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