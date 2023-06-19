Всем привет, мне 24, обитаю в центре днем, на уктусе ночью 😂 Было бы прикольно найти подруг с уктуса, там прикольные места для прогулок) Все разъехались по разным городам, и хочется найти близкую подругу, чтобы делиться новостями, эмоциями, мыслями, гулять, ходить на спорт вместе, ездить на природу, ходить в кино/театр/выставки Я занимаюсь йогой, хожу в зал, обожаю ездить на природу с палатками, на сплавы, в лес, в походы. У меня есть 3 питомца, 3 милые и умные крысы. По образованию химик, работаю в продажах, и очень люблю это дело) Мы подружимся, если ты также легка на подъем, и поддержишь всякие движухи, а я буду рада узнать про твои

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн

Екатеринбург → сходить на мероприятие Увидела в метро рекламу выставки пауков, почему бы и нет?))

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

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