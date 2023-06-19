Екатеринбург
Профиль пользователя Yuliya1998
О себе
Всем привет, мне 24, обитаю в центре днем, на уктусе ночью 😂
Было бы прикольно найти подруг с уктуса, там прикольные места для прогулок)
Все разъехались по разным городам, и хочется найти близкую подругу, чтобы делиться новостями, эмоциями, мыслями, гулять, ходить на спорт вместе, ездить на природу, ходить в кино/театр/выставки
Я занимаюсь йогой, хожу в зал, обожаю ездить на природу с палатками, на сплавы, в лес, в походы. У меня есть 3 питомца, 3 милые и умные крысы. По образованию химик, работаю в продажах, и очень люблю это дело)
Мы подружимся, если ты также легка на подъем, и поддержишь всякие движухи, а я буду рада узнать про твои
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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