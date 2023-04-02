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Екатеринбург
Профиль пользователя Yaroslav1

фото пользователя Yaroslav1

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Кино на какой ни будь фильм .

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sima89

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулось 7 участников

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