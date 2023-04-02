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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Yaroslav1
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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