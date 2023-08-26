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Екатеринбург
Профиль пользователя Wonderval

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О себе

В Екатеринбурге живу с сентября, до этого жила в Новосибирске. Работаю на удалёнке. Активно переписываюсь и совсем неактивно и неловко общаюсь в живую, но временно. 😅 Пора бы оторваться от мужа, кошки и родителей и выходить из своей скорлупы. 😄
Люблю сериалы, фильмы, изредка возвращаюсь к книгам. Люблю играть в The Sims. Обожаю животных. Люблю вкусно поесть, принимать гостей дома, умею готовить.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Поедим, поболтаем, поделимся и поддержим :)

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маленькое фото пользователя Nadya.mua
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Откликнулось 8 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя masha_sever

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Linchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, в кафе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Eugene87

Екатеринбург → пообщаться

Кто чем занят?)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rjoiny

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу обсуждать сериалы, книги)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nadya.mua

Екатеринбург → собрать компанию

ищу ту самую подружку💫

Откликнулись 3 участника

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