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Екатеринбург
В Екатеринбурге живу с сентября, до этого жила в Новосибирске. Работаю на удалёнке. Активно переписываюсь и совсем неактивно и неловко общаюсь в живую, но временно. 😅 Пора бы оторваться от мужа, кошки и родителей и выходить из своей скорлупы. 😄
Екатеринбург
Профиль пользователя Wonderval
О себе
В Екатеринбурге живу с сентября, до этого жила в Новосибирске. Работаю на удалёнке. Активно переписываюсь и совсем неактивно и неловко общаюсь в живую, но временно. 😅 Пора бы оторваться от мужа, кошки и родителей и выходить из своей скорлупы. 😄
Люблю сериалы, фильмы, изредка возвращаюсь к книгам. Люблю играть в The Sims. Обожаю животных. Люблю вкусно поесть, принимать гостей дома, умею готовить.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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