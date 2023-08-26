О себе

В Екатеринбурге живу с сентября, до этого жила в Новосибирске. Работаю на удалёнке. Активно переписываюсь и совсем неактивно и неловко общаюсь в живую, но временно. 😅 Пора бы оторваться от мужа, кошки и родителей и выходить из своей скорлупы. 😄

Люблю сериалы, фильмы, изредка возвращаюсь к книгам. Люблю играть в The Sims. Обожаю животных. Люблю вкусно поесть, принимать гостей дома, умею готовить.