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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Weirdlynx
О себе
Катание на велике, бесконечный плейлист, попытки вспомнить "вот того" актера
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
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