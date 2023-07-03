Люблю компьютерные игры) правда давно уже ни во что не играл, кроме Mobile legends на телефоне. Домосед, но природу люблю. Хобби нет, быстро перегораю... Пробовал программирование и рисование) первое быстро забросил, во втором кое-какие успехи были.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес

Екатеринбург → пообщаться Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

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