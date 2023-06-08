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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя VladG
О себе
Очень люблю путешествовать. Особенно нравятся поездки на машине. Люблю курить кальян. Люблю потанцевать в ночном клубе. Люблю прогулки. Люблю фотографировать.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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