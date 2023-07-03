Привет. Хочу общения. Пойти погулять, в кино и кафе пойти. Приват не предлагать.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового

😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 📺 Политика 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.