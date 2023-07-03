Мне 25 Предпочтительная музыка - рок, рок-н-ролл, фолк. Люблю походы. Люблю ходить пешком по городу так можно найти гораздо больше интересных мест. Катаюсь на сноуборде. Нравятся разные настолки и видеоигры, лишь бы была весёлая компания. Могу обсудить всякие научно-технические новости, так как работаю инженером и нравится следить за всем этим.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология / таро

Екатеринбург → прогуляться, перекусить Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

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