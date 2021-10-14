Екатеринбург
Профиль пользователя Vikos

фото пользователя Vikos

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Встретиться в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Подруга, пообщаемся?!

Екатеринбург → Другое

Прогуляться в парке

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.