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Екатеринбург
Профиль пользователя Vera1403

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О себе

Люблю дайвинг , путешествие , спорт, вкусно покушать , душевные разговоры и позитивных людей.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры
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