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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Valeriy00000
О себе
Музыка Мияги, занимаюсь спортом, люблю кататься на лыжах, активный отдых. Обсуждение саморазвития, психологии, собственного развития.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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