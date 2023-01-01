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Екатеринбург
Профиль пользователя Valeriy00000

фото пользователя Valeriy00000

О себе

Музыка Мияги, занимаюсь спортом, люблю кататься на лыжах, активный отдых. Обсуждение саморазвития, психологии, собственного развития.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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