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Екатеринбург
Профиль пользователя Valeria1

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О себе

Люблю гулять по городу и открывать для себя новые места😍 буду рада сходить с тобой на шоппинг, выставку или просто выпить кофе💕

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DianaKi
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅
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