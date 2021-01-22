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Екатеринбург
Профиль пользователя Vala

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О себе

Ищу подругу. В новом для меня городе. 😉

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, перекусить, сходить в кино)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
маленькое фото пользователя NatCat
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя DianaKi
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅
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