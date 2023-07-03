Екатеринбург
Профиль пользователя User_Nat

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фото #2 пользователя User_Nat

О себе

Работаю на удаленке, моя работа мне нравится :)
Люблю кататься по России) Хочу пожить в горах) За всякие походы и сплавы)

Иногда хочется вписаться в какое-нибудь мероприятие, но не всегда знаю, что классного в Екатеринбурге происходит, либо не хватает компании)

Интересы:
1. IT, маркетинг, управление
2. Астрономия, история, генетика
3. Стиль, украшения, одежда, колористика
4. Живопись, театр, рестораны

И многое другое) могу поддержать разговор на любую тему.
Хобби: всякие творческие МК люблю посещать, рисую, пою, тащусь от барабанов, хочу научиться играть. Выращиваю комнатные растения)

Занимаюсь своим здоровьем: стала правильно питаться и заниматься с тренером

Слушаю все подряд: неопоп, русский рэп, синти-поп, скрипка, и все, что подкинет мне Яндекс музыка)

Давайте общаться, уверена, нам есть, что ещё друг другу рассказать ♥️

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погнали вечером в бар

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Концерт ATL, 29 сентября

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое

Буду рада новым друзьям :)

маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

маленькое фото пользователя Marie_angud
Екатеринбург → Другое

Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Подруга, пообщаемся?!

маленькое фото пользователя Olya.K
Екатеринбург → Другое

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