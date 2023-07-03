Работаю на удаленке, моя работа мне нравится :) Люблю кататься по России) Хочу пожить в горах) За всякие походы и сплавы) Иногда хочется вписаться в какое-нибудь мероприятие, но не всегда знаю, что классного в Екатеринбурге происходит, либо не хватает компании) Интересы: 1. IT, маркетинг, управление 2. Астрономия, история, генетика 3. Стиль, украшения, одежда, колористика 4. Живопись, театр, рестораны И многое другое) могу поддержать разговор на любую тему. Хобби: всякие творческие МК люблю посещать, рисую, пою, тащусь от барабанов, хочу научиться играть. Выращиваю комнатные растения) Занимаюсь своим здоровьем: стала правильно питаться и заниматься с тренером Слушаю все подряд: неопоп, русский рэп, синти-поп, скрипка, и все, что подкинет мне Яндекс музыка) Давайте общаться, уверена, нам есть, что ещё друг другу рассказать ♥️

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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