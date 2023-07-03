Екатеринбург
Профиль пользователя User_Nat
О себе
Работаю на удаленке, моя работа мне нравится :)
Люблю кататься по России) Хочу пожить в горах) За всякие походы и сплавы)
Иногда хочется вписаться в какое-нибудь мероприятие, но не всегда знаю, что классного в Екатеринбурге происходит, либо не хватает компании)
Интересы:
1. IT, маркетинг, управление
2. Астрономия, история, генетика
3. Стиль, украшения, одежда, колористика
4. Живопись, театр, рестораны
И многое другое) могу поддержать разговор на любую тему.
Хобби: всякие творческие МК люблю посещать, рисую, пою, тащусь от барабанов, хочу научиться играть. Выращиваю комнатные растения)
Занимаюсь своим здоровьем: стала правильно питаться и заниматься с тренером
Слушаю все подряд: неопоп, русский рэп, синти-поп, скрипка, и все, что подкинет мне Яндекс музыка)
Давайте общаться, уверена, нам есть, что ещё друг другу рассказать ♥️
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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