Пушистая кошка-картошка 🥔🥔🍟ищет того кто её погладит, в комплекте идёт парень для общения и всяких других штук🌚

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.