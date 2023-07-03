Я мастер-бровист со стажем 2,5 года. Люблю разную музыку, в последнее время часто слушаю Миша Марвин, Анна Асти, Jony, Tanir & Tyomcha Стараюсь держать себя в форме, в ближайшее время хочу записаться на современные танцы

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор

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