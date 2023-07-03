Екатеринбург
Профиль пользователя Uliana35
О себе
Я мастер-бровист со стажем 2,5 года. Люблю разную музыку, в последнее время часто слушаю Миша Марвин, Анна Асти, Jony, Tanir & Tyomcha
Стараюсь держать себя в форме, в ближайшее время хочу записаться на современные танцы
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.