Екатеринбург
Профиль пользователя TRUSHA
О себе
Предприниматель. Альпинист. Любимчик психолога.
Обожаю техно и электронику, djей!
Обожаю находится на огромных тусовках!
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа
Не нравится:
💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро
События пользователя
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