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Екатеринбург
Люблю все прекрасное, а прекрасное может быть во всем.
Екатеринбург
Профиль пользователя TeaTime
О себе
Люблю все прекрасное, а прекрасное может быть во всем.
Образование высшее хоть и работаю не по специальности (а кто вобще ) люблю свою работу.
Люблю готовить, музыку, закаты, гулять )
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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