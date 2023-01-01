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Екатеринбург
Профиль пользователя TeaTime

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О себе

Люблю все прекрасное, а прекрасное может быть во всем.
Образование высшее хоть и работаю не по специальности (а кто вобще ) люблю свою работу.
Люблю готовить, музыку, закаты, гулять )

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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