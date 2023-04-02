О себе

Переехала в Екатеринбург год назад, но так и не нашла подружек :'с

Люблю погулять, смотреть "четыре свадьбы" и "беременна в 16"🤣

Слушаю музыку от рока до трендов тиктока🙃

Отучилась на визажиста, люблю обсудить уход и косметику💅

Буду рада пообщаться!