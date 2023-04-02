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Екатеринбург
Переехала в Екатеринбург год назад, но так и не нашла подружек :'с
Екатеринбург
Профиль пользователя Tatyana_o
О себе
Переехала в Екатеринбург год назад, но так и не нашла подружек :'с
Люблю погулять, смотреть "четыре свадьбы" и "беременна в 16"🤣
Слушаю музыку от рока до трендов тиктока🙃
Отучилась на визажиста, люблю обсудить уход и косметику💅
Буду рада пообщаться!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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