О себе

Работаю, слушаю музыку, расскажу про разницу между хип-хопом, трип-хопом и лоу-фай-хип-хопом, иногда выбираюсь в интересные места, посещаю выставки и музыкальные мероприятия, иногда рисую.

Есть парень и три кота, ищу подруг и друзей.