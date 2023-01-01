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Екатеринбург
Профиль пользователя Tasapaino

фото пользователя Tasapaino

О себе

Работаю, слушаю музыку, расскажу про разницу между хип-хопом, трип-хопом и лоу-фай-хип-хопом, иногда выбираюсь в интересные места, посещаю выставки и музыкальные мероприятия, иногда рисую.
Есть парень и три кота, ищу подруг и друзей.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

События пользователя

Екатеринбург → другое

Посетить Синару-арт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулось 14 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять по интересным местам Екатеринбурга

Откликнулись 3 участника

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