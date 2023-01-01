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Екатеринбург
Работаю, слушаю музыку, расскажу про разницу между хип-хопом, трип-хопом и лоу-фай-хип-хопом, иногда выбираюсь в интересные места, посещаю выставки и музыкальные мероприятия, иногда рисую.
Екатеринбург
Профиль пользователя Tasapaino
О себе
Работаю, слушаю музыку, расскажу про разницу между хип-хопом, трип-хопом и лоу-фай-хип-хопом, иногда выбираюсь в интересные места, посещаю выставки и музыкальные мероприятия, иногда рисую.
Есть парень и три кота, ищу подруг и друзей.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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