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Екатеринбург
Профиль пользователя tanya_tg

фото пользователя tanya_tg

О себе

хотелось бы найти подругу для обсуждения всего-всего онлайн по началу и далее - лично. будет прекрасно, если ты живешь в районе шарташского рынка ✨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 11 участников

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