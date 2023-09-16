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Екатеринбург
Профиль пользователя Tanya2436

фото пользователя Tanya2436

О себе

Архитектор по образованию, работаю в IT. Люблю читать, ходить в кино, на квесты, на выставки, МК и потом это все обсуждать за вкусной едой. Или сначала обсуждать, а потом идти) В силу обстоятельств, пока не могу заниматься чем-то активным - пока только гулять.
Почти 8 лет танцую социальные танцы (сальса, кизомба, бачата, танго). Могу рассказать что это такое и показать где этому можно научиться)
Ищу новые знакомства, приятельниц, подруг и просто компанию.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить.

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Откликнулся 1 участник
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