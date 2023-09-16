⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург
Екатеринбург
Архитектор по образованию, работаю в IT. Люблю читать, ходить в кино, на квесты, на выставки, МК и потом это все обсуждать за вкусной едой. Или сначала обсуждать, а потом идти) В силу обстоятельств, пока не могу заниматься чем-то активным - пока только гулять.
Екатеринбург
Профиль пользователя Tanya2436
О себе
Архитектор по образованию, работаю в IT. Люблю читать, ходить в кино, на квесты, на выставки, МК и потом это все обсуждать за вкусной едой. Или сначала обсуждать, а потом идти) В силу обстоятельств, пока не могу заниматься чем-то активным - пока только гулять.
Почти 8 лет танцую социальные танцы (сальса, кизомба, бачата, танго). Могу рассказать что это такое и показать где этому можно научиться)
Ищу новые знакомства, приятельниц, подруг и просто компанию.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам