О себе

Архитектор по образованию, работаю в IT. Люблю читать, ходить в кино, на квесты, на выставки, МК и потом это все обсуждать за вкусной едой. Или сначала обсуждать, а потом идти) В силу обстоятельств, пока не могу заниматься чем-то активным - пока только гулять.

Почти 8 лет танцую социальные танцы (сальса, кизомба, бачата, танго). Могу рассказать что это такое и показать где этому можно научиться)

Ищу новые знакомства, приятельниц, подруг и просто компанию.