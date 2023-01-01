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Екатеринбург
Профиль пользователя Tanya17

фото пользователя Tanya17

О себе

Всем привет,ищу друзей(пары),для проведения вечера,поиграть в настольные игры,выпить вина,повеселиться,сходить потусить 😛
Ищу веселых и с активной позицией ребят ☀️🫶

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

Приезжайте в гости попить вина,коньяк,поиграть в настольные игры🫶

маленькое фото пользователя Yanix
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маленькое фото пользователя Nasrin
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maksyral

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Stasya1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто в кино или в клуб потанцевать сегодня?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Leli

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

пошлите на квиз в "Автограф"? https://vk.com/wall-76880019_29645

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MaksimBu

Екатеринбург → активный отдых

Поиграть в настолки

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Roman93

Екатеринбург → сходить на мероприятие

28ого октября, Свобода КХ 🗽 18:00 рэйв пати + афтерпати

Откликнулись 2 участника

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