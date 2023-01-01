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Екатеринбург
Всем привет,ищу друзей(пары),для проведения вечера,поиграть в настольные игры,выпить вина,повеселиться,сходить потусить 😛
Екатеринбург
Профиль пользователя Tanya17
О себе
Всем привет,ищу друзей(пары),для проведения вечера,поиграть в настольные игры,выпить вина,повеселиться,сходить потусить 😛
Ищу веселых и с активной позицией ребят ☀️🫶
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт
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