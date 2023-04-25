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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя TaBu
О себе
Всем привет! Меня зовут Таня, мне 34 года. Я очень много работаю , но все свободное время люблю проводить с пользой и весело. Готова к общению, прогулкам. Велосипед, сквош, пешие прогулки , театр , клуб.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
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