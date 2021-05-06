Екатеринбург
Профиль пользователя St.Aney
О себе
Променяла Поволжье на Урал 💖
По натуре я домашний пенёк, но с удовольствием поддержу идею куда-нибудь выбраться
Люблю искусство в любом его проявлении, люблю посидеть в баре, обсудить отношения, люблю новые места и новых людей 🐣
Люблю любить, короче!
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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