Променяла Поволжье на Урал 💖 По натуре я домашний пенёк, но с удовольствием поддержу идею куда-нибудь выбраться Люблю искусство в любом его проявлении, люблю посидеть в баре, обсудить отношения, люблю новые места и новых людей 🐣 Люблю любить, короче!

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

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