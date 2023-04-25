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Екатеринбург
Профиль пользователя Ssasha

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О себе

Ищу только дружеские отношения, вместе прогуляться , сходить на мк , шоппинг или поздний завтрак , хочу разбавить почти одинокие дни🥲
Еще у меня есть собака , если у тебя тоже - класс, пиши, можем погулять с ними

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба ✝️ Религия 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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