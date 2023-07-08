Екатеринбург

Профиль пользователя Sofa_vl

О себе Занимаюсь пауэрлифтингом, играю в команде по американскому футболу. Люблю читать, нравится жанр фэнтези, фантастика. Смотрю интересные фильмы и сериалы. Ищу с кем пообщаться и погулять

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