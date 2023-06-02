Привет, в большинстве своем адекватный ЗОЖ-ник, баскетбол, лёгкая атлетика, тяжёлая всего и в меру... Хочу научиться на роликах, музыка разная, разве что кроме русского рэпа, ага :D Люблю вкусно покушац :) Автолюбитель и всей всязаной с этим автокультуры, кое что понимаю, хоть и гуманитарий. Такие дела. Не кусаюсь, добрый.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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