⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Simon11

фото пользователя Simon11
фото #2 пользователя Simon11

О себе

Выдумываю свои сюжеты настольных игр, собираемся компаниями и бродим по закоулкам подземелий.
Занимаюсь саморазвитием. Активно изучаю в данный момент труды Зигмунда Фрейда. Могу помочь в толковании сновидений.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию
ищу компанию людей
Екатеринбург → пообщаться
Идея книжного клуба

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.