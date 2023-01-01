О себе

Всем привет👋меня зовут Сима.34года. Разносторонний творческий человек. За любой кипиш как говорится. Ищу подругу , друга, для совместных прогулок, походов в культурные заведения, по желанию можешь помогать мне в бизнесе, я занимаюсь продажей эко-продуктов. Я закончила архитектурную академию, не плохо умею рисовать. Также занимаюсь спортом хожу в фитнес клуб, плаваю, аква-аэробика) вообщем если у тебя по жизни активная позиция, пиши, мы подружимся!