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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Sima89
О себе
Всем привет👋меня зовут Сима.34года. Разносторонний творческий человек. За любой кипиш как говорится. Ищу подругу , друга, для совместных прогулок, походов в культурные заведения, по желанию можешь помогать мне в бизнесе, я занимаюсь продажей эко-продуктов. Я закончила архитектурную академию, не плохо умею рисовать. Также занимаюсь спортом хожу в фитнес клуб, плаваю, аква-аэробика) вообщем если у тебя по жизни активная позиция, пиши, мы подружимся!
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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