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Екатеринбург
Профиль пользователя Sima89

фото пользователя Sima89

О себе

Всем привет👋меня зовут Сима.34года. Разносторонний творческий человек. За любой кипиш как говорится. Ищу подругу , друга, для совместных прогулок, походов в культурные заведения, по желанию можешь помогать мне в бизнесе, я занимаюсь продажей эко-продуктов. Я закончила архитектурную академию, не плохо умею рисовать. Также занимаюсь спортом хожу в фитнес клуб, плаваю, аква-аэробика) вообщем если у тебя по жизни активная позиция, пиши, мы подружимся!

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

маленькое фото пользователя Malwina
маленькое фото пользователя Meri_1994
маленькое фото пользователя ElenaG
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 429 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 266 участников

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Vikos

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Встретиться в кафе

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Vaselya000

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Katy0806

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для общения и отдыха.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя NatCat

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Amor_faty

Екатеринбург → другое

Найти подругу)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя masha_sever

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя melkay

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять развеется

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Elena87

Челябинск → пообщаться

Любители активного отдыха присоединяйтесь,поболтаем,🎉

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Style

Москва → пообщаться

Только зарегистрировалась🤗новое для меня пространство

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Fgh785

Братск → пообщаться

Найти друзей, общительна, могу поговорить на любые темы.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alenchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошли гулять? В процессе зайдём кофе выпьем, поболтаем!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Yuliya1998

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Попить теплый чай и поговорить за жизнь😁

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tasapaino

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Посетить фотогалерею

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя valya33

Волгоград → пообщаться

За весёлую и лёгкую переписку обо всём

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя dasha97

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться и попить кофе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя DaKi

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада компании

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя atika

Екатеринбург → собрать компанию

пофоткаться, потанцевать, поснимать сумасшедшие видяшки

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя atomarh

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Alexei_Sivchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Творить контент на улицах города

Откликнулись 3 участника

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Я не давно переехала в Академ. Хочу найти ту самую подругу с ебанцой

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