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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Siilver
О себе
Не знаю что о себе рассказать , я человек , люблю гулять, могу разговаривать на разные темы
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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