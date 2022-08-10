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Екатеринбург
Профиль пользователя Shestakova

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О себе

Не так давно переехали с мужем в Екатеринбург, хочу найти подруг. Люблю ходить в кино и посещаться различные мероприятия, люблю сходить вкусно покушать.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность
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