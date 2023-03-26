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Екатеринбург
Профиль пользователя Seeraphin

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О себе

Приветы!
Тянет к душевным людям со свободным мышлением :)
Люблю обсудить еду, милые сплетни, психологию, соционику, таро, немного астрологию. Не осуждаю магическое мышление, но иногда стараюсь подойти к нему рационально.

Интересуюсь вышивкой и вязанием.
По профессии - графический дизайнер и иллюстратор.
Вкусно покушать и выпить - святое!
В спорте предпочитаю бег и активные виды спорта.

Созерцаю природу и кайфую от леса, скал и гор!

Музыка: качественный техно-органик, гранж, инди, трип-хоп, соул (Киванука - топ!).

Психотип: Дюма
Зодиак: Дева
Подход: Юнгианство
Могу сделать раскладик:)

Мечтаю открыть женскую секту ☝🏻

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🎲 Настольные игры😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 20 участников

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