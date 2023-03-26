Екатеринбург
Профиль пользователя Seeraphin
О себе
Приветы!
Тянет к душевным людям со свободным мышлением :)
Люблю обсудить еду, милые сплетни, психологию, соционику, таро, немного астрологию. Не осуждаю магическое мышление, но иногда стараюсь подойти к нему рационально.
Интересуюсь вышивкой и вязанием.
По профессии - графический дизайнер и иллюстратор.
Вкусно покушать и выпить - святое!
В спорте предпочитаю бег и активные виды спорта.
Созерцаю природу и кайфую от леса, скал и гор!
Музыка: качественный техно-органик, гранж, инди, трип-хоп, соул (Киванука - топ!).
Психотип: Дюма
Зодиак: Дева
Подход: Юнгианство
Могу сделать раскладик:)
Мечтаю открыть женскую секту ☝🏻
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
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