О себе

Приветы!

Тянет к душевным людям со свободным мышлением :)

Люблю обсудить еду, милые сплетни, психологию, соционику, таро, немного астрологию. Не осуждаю магическое мышление, но иногда стараюсь подойти к нему рационально.



Интересуюсь вышивкой и вязанием.

По профессии - графический дизайнер и иллюстратор.

Вкусно покушать и выпить - святое!

В спорте предпочитаю бег и активные виды спорта.



Созерцаю природу и кайфую от леса, скал и гор!



Музыка: качественный техно-органик, гранж, инди, трип-хоп, соул (Киванука - топ!).



Психотип: Дюма

Зодиак: Дева

Подход: Юнгианство

Могу сделать раскладик:)



Мечтаю открыть женскую секту ☝🏻