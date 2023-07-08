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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Sashulya
О себе
Люблю новые места, путешествия, петь, и вообще много всего интересно
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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