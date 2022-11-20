⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Sashka_no_cringe

фото пользователя Sashka_no_cringe
фото #2 пользователя Sashka_no_cringe
фото #3 пользователя Sashka_no_cringe
фото #4 пользователя Sashka_no_cringe
фото #5 пользователя Sashka_no_cringe
фото #6 пользователя Sashka_no_cringe

О себе

Звать саньком. Недавно посетила мысль завести как можно больше крутых знакомств, надоело сидеть в своём болоте. Работаю в вейп шопе. сижу тут, анекдоты травлю. Общаться с людьми нравится чист. Остальное по тегам наверное понятно будет

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

Не нравится:

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.