Екатеринбург
Профиль пользователя Sashika

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О себе

Умею создавать трёхмерные модели в blender, вроде получается неплохо
Люблю длинные пешие прогулки под хорошую музыку в наушниках

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tradescancia
Челябинск → Другое

Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

маленькое фото пользователя Mishanya
Екатеринбург → Другое

Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

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